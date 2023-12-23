Бюджет Симферополя будет социально ориентированным

Более 70% бюджета Симферополя на 2024 год будут выделено социальную сферу, на образование, культуру, организацию питания в школах, компенсацию на приобретение школьной формы и другие меры, связанные с развитием подрастающего поколения.
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