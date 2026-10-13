Саудовская Аравия: KLM объявила, что полеты в и из аэропортов Даммама Короля Фахда (DMM/OEDF) и Эр-Рияда Короля Халеда (RUH/OERK) будут приостановлены до 31 октября из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым