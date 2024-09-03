Никто уже не покупает: на вторичном рынке Краснодара увеличилось количество непроданного жилья

Никто уже не покупает: на вторичном рынке Краснодара увеличилось количество непроданного жильяВ Краснодаре за последний месяц лета более чем на 8% увеличилось количество выставленных на продажу готовых квартир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии