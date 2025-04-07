США вводят новые пошлины: экономические последствия для мировой торговли

Как заявил РИА Новости научный сотрудник отдела макроисследований Центра развития при Госсовете КНР Чжан Лицюнь, постоянное повышение пошлин в США будет постепенно изолировать американскую экономику от мировой и приведёт к значительным изменениям в структуре глобализации, что, в свою очередь, негативно отразится на экономике самой Америки.