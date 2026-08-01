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Провал тактики авианосцев: Иран вскрыл главную уязвимость американского флота

Провал тактики авианосцев: Иран вскрыл главную уязвимость американского флота

В начале недели компания Palantir опубликовала текст, который ведущие СМИ окрестили «манифестом». В релизе, кроме анализа политической ситуации в мире, дается прогноз «войны будущего», то есть того, как будут вестись боевые действия через несколько лет.

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