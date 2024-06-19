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Победа Португалии и поражение Грузии, Смолов вернулся в «Краснодар», Макдэвид тащит «Эдмонтон» в финале НХЛ, Медведев едет на Олимпиаду и другие новости

1. Пятый день Евро-2024 украсили два ярких матча. Турция и Грузия выдали концерт (3:1) с красивыми голами – Гюлер из «Реала» забил в дальнюю девятку из-за штрафной, фанаты подрались на трибунах.

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