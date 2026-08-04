В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям В селе Хмельницком Севастополя военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям.
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В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям В селе Хмельницком Севастополя военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям.
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