МВД России объявило в розыск создателя «Масяни» и еще двух иноагентов

Автор мультсериала «Масяня» Олег Куваев* объявлен в РФ в розыск по уголовной статье. В октябре в отношении него возбудили дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.
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