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Україна протестує проти вивезення Росією зернових із окупованих територій

Зруйноване російським обстрілом зерносховище на Донеччині. Архівне фото   Україна протестує проти вивезення Росією зернових із окупованих територій Росія використовує різні схеми для незаконного експорту краденого зерна з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей КИЇВ – Міністерство закордонних справ та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії Росії щодо викрадення та вивезення з української території зернових […] Сообщение Україна протестує проти вивезення Росією зернових із окупованих територій появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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