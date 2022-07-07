Зруйноване російським обстрілом зерносховище на Донеччині. Архівне фото Україна протестує проти вивезення Росією зернових із окупованих територій Росія використовує різні схеми для незаконного експорту краденого зерна з окупованих районів Херсонської та Запорізької областей КИЇВ – Міністерство закордонних справ та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії Росії щодо викрадення та вивезення з української території зернових […] Сообщение Україна протестує проти вивезення Росією зернових із окупованих територій появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.