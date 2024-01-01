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Пол Мерсон: «Арсеналу» нужен форвард, без него они не выиграют АПЛ. У Жезуса было два момента с «Вест Хэмом», для Тоуни реализовать их – раз плюнуть»

Пол Мерсон: «Арсеналу» нужен форвард, без него они не выиграют АПЛ. У Жезуса было два момента с «Вест Хэмом», для Тоуни реализовать их – раз плюнуть»

«У всех бывают плохие отрезки. В чемпионате 38 матчей – это изнурительно, тяжело, будут взлеты и падения.

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