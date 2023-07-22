Любопытно, однако

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ЕС выкатил нам очередной ультиматум. Им, видите ли, позарез нужен русский лес

ЕС выкатил нам очередной ультиматум. Им, видите ли, позарез нужен русский лес

Странные они, всё-таки, ребята. То обкладывают нас санкциями, то, получив то же самое в ответ, орут на всю планету, что из-за "жестокой России" у них растут цены и пустеют полки в магазинах.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пусть ЕС трпебует у своих страшных баб...
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47 мин.
Ayrat Мухаметшин
&quot;Комбинация из 3х пальцев, ну это для них просто шедевр дипломатичности... Это им будет более понятно.
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Александр Попов
Старая СВОЛОЧЬ навыращивал САРОСЯТОПОРОСЯТ, только могут ГАВКАТЬ, а просчитать на перёд МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ.
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