ЕС выкатил нам очередной ультиматум. Им, видите ли, позарез нужен русский лес

Странные они, всё-таки, ребята. То обкладывают нас санкциями, то, получив то же самое в ответ, орут на всю планету, что из-за "жестокой России" у них растут цены и пустеют полки в магазинах.
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