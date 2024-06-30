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Не сошлись в цене. Защитник ФК "Крузейро" Жоао Марсело не перейдёт в "Краснодар"

Не сошлись в цене. Защитник ФК "Крузейро" Жоао Марсело не перейдёт в "Краснодар"

В минувшем сезоне Марсело провёл 31 матч и оформил два ассиста.Центральный полузащитник "Крузейло" Жоао Марсело не перейдёт в ФК "Краснодар".

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