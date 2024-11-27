Американский научный исследователь Майк Адамс заявил, что западные страны до сих пор не понимают, с чем они столкнулись после удара «Орешника».
В США раскрыли последствия удара «Орешника»
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Скорей бы уже начать делать, то что говорит этот поц.
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14 час.
Ильдар
Чего то не понял, и какие последствия после Орешника?
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13 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Ни фига их не испугал Орешник, если они собираются присылать хохлам Томагавки!
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13 час.
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