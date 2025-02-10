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Тульские таможенники возбудили 13 уголовных дел в 2024 году

Тульские таможенники возбудили 13 уголовных дел в 2024 году

На совещании в Тульской таможне подвели итоги деятельности в 2024 году. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Центрального таможенного управления – начальник службы Анатолий Зиновьев и Тульский транспортный прокурор Татьяна Ганиева.

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