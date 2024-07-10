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Царьград

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Челябинская ФСБ пресекла контрабанду комплектующих для танков и самолётов

Челябинская ФСБ пресекла контрабанду комплектующих для танков и самолётов

Задержан гражданин, который отправил военную продукцию в другое государство.Сотрудники Управления ФСБ по Челябинской области вместе с центральным аппаратом службы безопасности России накрыли канал контрабанды продукции военного назначения.

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