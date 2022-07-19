В Магаданской области полицейские и общественники провели акцию «Осторожно, мошенники!»

В Магаданской области полицейские и общественники провели акцию «Осторожно, мошенники!»

Сотрудники ОМВД России по Ольскому району и члены Общественного совета рассказали жителям районного центра о том, как уберечься от дистанционных мошенничеств.

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