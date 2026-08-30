Личный ИИ на вашем компьютере: приватность, ноль оплаты и полный контроль без интернета

Ещё пару лет назад словосочетание «нейросеть на своём компьютере» звучало как что-то из мира гиков с мощными игровыми станциями и любовью к командной строке.
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