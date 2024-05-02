Провайдеры ограничат зарубежных ботов. Это рекомендует Роскомнадзор

Роскомнадзор порекомендовал хостинг-провайдерам ограничить сбор информации с российских ресурсов иностранными ботами — Google, OpenAI и AppleКак сообщает «Коммерсантъ», компании из реестра провайдеров хостинга получили письмо от Центра управления связью общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора с рекомендациями по настройке ограничений доступа поисковых ботов к информации на российских сайтах.