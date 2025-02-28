Александр Морозов: от кулинарного авантюриста до создателя бренда "Морозовский"

Проект "Тула в лицах" продолжает знакомить читателей с интересными туляками. Одним из них является шеф-повар и предприниматель Александр Морозов, который, несмотря на успешную карьеру в лучших ресторанах столицы, вернулся в родной город, чтобы создать собственный "вкусный" бизнес – кулинарный дом "Морозовский".