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Ребенок искупался в озере и попал в реанимацию из-за пожирающей мозг амебы

Ребенок искупался в озере и попал в реанимацию из-за пожирающей мозг амебы

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Девятилетний мальчик госпитализирован в Израиле в тяжелом состоянии после заражения амебой Naegleria fowleri, которая проникает в организм человека через нос и пожирает его мозг.

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