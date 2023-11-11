ЦРУ и МI-6 уже готовят почву для замены Зеленского

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times сообщил, что страны Запада намерены сместить президента Украины Владимира Зеленского с его поста из-за провалов Вооружённых сил Украины на фронте.
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