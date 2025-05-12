США строят новый альянс безопасности на стыке армии, науки и бизнеса

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). В обозримом будущем Соединенные Штаты могут столкнуться с ситуацией, когда основные конкуренты по Стратегии национальной обороны окажутся вовлеченными в вооруженный конфликт с Америкой, в то время как стране все еще придется сдерживать террористические группировки и реагировать на новые кризисы по всему миру.