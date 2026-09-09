В Калуге ограничат движение транспорта на Яченке из-за фестиваля "Вызов"

В Калуге из-за проведения фестиваля уличных культур "Вызов" будут перекрыты следующие участки: с 8 часов 11 сентября до 19 часов 12 сентября - улица Яченская набережная (на участке от улицы Калуга-Бор до улицы Космонавта Волкова); с 19 часов 12 сентября до 22 часов 13 сентября - Вертолётная площадка (парковка) на улице Яченская набережная.
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