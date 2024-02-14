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Иностранная агентура вмешалась в дружбу Абхазии и России

Иностранная агентура вмешалась в дружбу Абхазии и России

@ Дмитрий Феоктистов/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Абхазия переживает новый политический скандал, прямо связанный с отношениями с Россией.

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Комментарии
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Гарий Щерба
СЛАДКО  ЖИТЬ  и  СМАЧНО ЖРАТЬ ХОТЯТ Абхазцы за  СЧЕТ РОССИИ , при этом  ЛЕПЯ  под себя ЛЮБИМЫХ  ЗАКОНЫ  как  ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ ...!!! КАКАЯ ТАКАЯ  НЕЗАВИСИМОСТЬ  Абхазии , если она  ЗАВИСИМА  АБСОЛЮТНО  во  ВСЕМ и ВСЯ  от  РОССИИ , УБЕРИ РОССИЮ  с Абхазии и через недельку-другую Абхазия  ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ  от слова  СОВСЕМ  ....
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