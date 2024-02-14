Иностранная агентура вмешалась в дружбу Абхазии и России

Гарий Щерба

СЛАДКО ЖИТЬ и СМАЧНО ЖРАТЬ ХОТЯТ Абхазцы за СЧЕТ РОССИИ , при этом ЛЕПЯ под себя ЛЮБИМЫХ ЗАКОНЫ как ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ ...!!! КАКАЯ ТАКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ Абхазии , если она ЗАВИСИМА АБСОЛЮТНО во ВСЕМ и ВСЯ от РОССИИ , УБЕРИ РОССИЮ с Абхазии и через недельку-другую Абхазия ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ от слова СОВСЕМ ....