@ Дмитрий Феоктистов/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Абхазия переживает новый политический скандал, прямо связанный с отношениями с Россией.
Иностранная агентура вмешалась в дружбу Абхазии и России
Комментарии
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Гарий Щерба
СЛАДКО ЖИТЬ и СМАЧНО ЖРАТЬ ХОТЯТ Абхазцы за СЧЕТ РОССИИ , при этом ЛЕПЯ под себя ЛЮБИМЫХ ЗАКОНЫ как ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ ...!!! КАКАЯ ТАКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ Абхазии , если она ЗАВИСИМА АБСОЛЮТНО во ВСЕМ и ВСЯ от РОССИИ , УБЕРИ РОССИЮ с Абхазии и через недельку-другую Абхазия ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ от слова СОВСЕМ ....
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