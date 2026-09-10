Российские ВС поразили морское судно с военными грузами в порту Черноморск

Российские военные 10 сентября нанесли удары по морским портам Украины, в результате чего в порту Черноморск Одесской области было поражено сухогрузное судно, доставлявшее грузы военного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины.
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