Создатель Hi-Fi Rush знатно бомбанул от слов Microsoft о необходимости “небольших иг...

Создатель Hi-Fi Rush знатно бомбанул от слов Microsoft о необходимости “небольших игр, которые должны приносить большие награды”Бывший руководитель разработки экшена Hi-Fi Rush бывшей студии Tango Gameworks Казуаки Эгашира бомбанул в социальной сети X после заявления компании Microsoft о том, что ей нужны “небольшие игры, которые приносят большие награды”.