НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Создатель Hi-Fi Rush знатно бомбанул от слов Microsoft о необходимости “небольших иг...

Создатель Hi-Fi Rush знатно бомбанул от слов Microsoft о необходимости “небольших иг...

Создатель Hi-Fi Rush знатно бомбанул от слов Microsoft о необходимости “небольших игр, которые должны приносить большие награды”Бывший руководитель разработки экшена Hi-Fi Rush бывшей студии Tango Gameworks Казуаки Эгашира бомбанул в социальной сети X после заявления компании Microsoft о том, что ей нужны “небольшие игры, которые приносят большие награды”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх