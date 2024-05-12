Создатель Hi-Fi Rush знатно бомбанул от слов Microsoft о необходимости “небольших иг...

Создатель Hi-Fi Rush знатно бомбанул от слов Microsoft о необходимости “небольших игр, которые должны приносить большие награды”Бывший руководитель разработки экшена Hi-Fi Rush бывшей студии Tango Gameworks Казуаки Эгашира бомбанул в социальной сети X после заявления компании Microsoft о том, что ей нужны “небольшие игры, которые приносят большие награды”.
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