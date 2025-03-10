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Маск назвал американского сенатора предателем

Маск назвал американского сенатора предателем

Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и владелец соцсети X Илон Маск назвал сенатора от штата Аризона Марка Келли предателем за его призыв продолжать поддерживать Украину.

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