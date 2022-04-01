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Жители Тверской области присоединились к акции «Письмо солдату»

Жители Тверской области присоединились к акции «Письмо солдату»

«Здравствуй, дорогой солдат! Ты участвуешь в освобождении Донбасса. Все мы знаем, что это нужное и ответственное дело…» Такими словами начал своё послание восьмиклассник из ЗАТО Озёрный Максим Борисов — участник Всероссийской акции «Письмо солдату».

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