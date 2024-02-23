Cboe подала обновленную заявку на спотовый Ethereum-ETF от Franklin Templeton

Биржа Cboe BZX подала заявку на создание спотового Ethereum-ETF от Franklin Templeton в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) по форме 19b-4, что указывает на то, что компания уже получила первичные комментарии от регулятора.
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