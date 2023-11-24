Защищает от рака и снижает риск инфаркта: полный гид по витамину В6

Витамин B6 подразделяют на три основные формы: пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин. Для человека наибольшее значение имеет пиридоксальфосфат — активная форма витамина, которая образуется в организме при переработке поступающего с пищей вещества.
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