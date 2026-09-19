❗️⚡️ВВС США и возврат к F-16G: ставка на F-16 Viper Военно-воздушные силы США рассматривают возможность первой за более чем двадцать лет закупки истребителей F-16 Fighting Falcon — машин, традиционно называемых в строю F-16 «Viper».