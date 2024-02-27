ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Нечто подобное сегодня творит пятая колона по всей России. Кого у нас печатают, как ведут себя "народные" актрисули, ...Зачем Хрущев в 19...
  • Элеонора Коган
    Вот это история душещипательная.Надо просто верить тому,кого любишь. Света поверила,что Виктор не виноват в нападении...Ивушка
  • Leon Dan
    И зачем Германия и рассказы на тему "как у них плохо"? Давайте лучше про "как у нас хорошо". Про наших расскажите. Чт...В Германии пенсио...

Новый «слив» из Штатов. ЦРУ помогало ГУР убивать Гиви и Моторолу

Новый «слив» из Штатов. ЦРУ помогало ГУР убивать Гиви и Моторолу

Михаил «Гиви» Толстых и Арсен «Моторола» Павлов. / commons.wikimedia.org / Украинские власти долго отрицали участие в убийстве двух героев ДНР — комбата добровольческого батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) и комбата добровольческого батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО  и  НОВОГО ,  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ  государство  СПЕЛОСЬ  с  НАЦИСТСКИМ ...!!!
Ответить
15 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Это не секрет главые террористы пиндосы помогалитеррористам хохлам.
Ответить
14 час.
Астон Мартин
а зачем оно кому то надо , это мнение американского обывателя , они что проникнуться симпатией или что ???🤔
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх