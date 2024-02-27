Михаил «Гиви» Толстых и Арсен «Моторола» Павлов. / commons.wikimedia.org / Украинские власти долго отрицали участие в убийстве двух героев ДНР — комбата добровольческого батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) и комбата добровольческого батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).
Новый «слив» из Штатов. ЦРУ помогало ГУР убивать Гиви и Моторолу
Комментарии
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Гарий Щерба
НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО и НОВОГО , ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ государство СПЕЛОСЬ с НАЦИСТСКИМ ...!!!
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15 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Это не секрет главые террористы пиндосы помогалитеррористам хохлам.
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14 час.
Астон Мартин
а зачем оно кому то надо , это мнение американского обывателя , они что проникнуться симпатией или что ???🤔
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14 час.
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