Хакер взломал сервер одной из организаций Бобруйска и потребовал 2000 долларов.

По данному факту возбуждено уголовное делоВ Бобруйске следователи и сотрудники милиции устанавливают личность неизвестного, который взломал сервер одной из организаций Бобруйска и за дешифровку файлов потребовал 2000 долларов.
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