Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Хакер взломал сервер одной из организаций Бобруйска и потребовал 2000 долларов.

Хакер взломал сервер одной из организаций Бобруйска и потребовал 2000 долларов.

По данному факту возбуждено уголовное делоВ Бобруйске следователи и сотрудники милиции устанавливают личность неизвестного, который взломал сервер одной из организаций Бобруйска и за дешифровку файлов потребовал 2000 долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх