В Крыму назвали дурманом план Украины по захвату полуострова

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус в воскресенье, 10 декабря, назвал заявление властей Украины о наличии «наработок», которые вынудят Россию отдать Крым, дурманом и опиумом для украинцев.
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