Российская экс-фигуристка Анна Семенович показала фигуру в купальнике после похудения. Сторис появилась ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 2,1 миллиона пользователей сети.