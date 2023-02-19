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Klymenko Time: В Харьковской области раздаются взрывы

Украинское издание Klymenko Time сообщает о взрывах в городе Чугуеве Харьковской области. По данным источника, после объявления воздушной тревоги, в городе Чугуеве раздались несколько взрывов.

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