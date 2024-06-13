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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал», «МЮ» и «ПСЖ» интересуются Дуэ. «Ренн» может продать 19-летнего вингера за 40 млн евро

По информации The Guardian, интерес к 19-летнему футболисту проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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