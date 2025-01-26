Вдохновляйтесь и берите на заметку интересные решения Фото до ремонта Эту уютную светлую двушку дизайнер Кристина Патеракис обустроила для девушки-студентки.
До и после: крошечная светлая кухня в хрущевке
Комментарии
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Светлана ЯмщиковаДорощенко
Да, уютно. ЕСЛИ КУХНЕЙ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Батарею отопления закрыли, окно будет всё в жиру, чтобы помыть его - не добраться. Вытяжки нет. ХУЖЕ И ПРИДУМАТЬ ТРУДНО.
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18 час.
Марина Николаева
Плита газовая, кухня должна быть отдельным помещением
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18 час.
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