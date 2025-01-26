До и после: крошечная светлая кухня в хрущевке

Светлана ЯмщиковаДорощенко

Да, уютно. ЕСЛИ КУХНЕЙ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Батарею отопления закрыли, окно будет всё в жиру, чтобы помыть его - не добраться. Вытяжки нет. ХУЖЕ И ПРИДУМАТЬ ТРУДНО.