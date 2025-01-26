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Квартира, дом, дача

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До и после: крошечная светлая кухня в хрущевке

До и после: крошечная светлая кухня в хрущевке

Вдохновляйтесь и берите на заметку интересные решения Фото до ремонта Эту уютную светлую двушку дизайнер Кристина Патеракис обустроила для девушки-студентки.

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Комментарии
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Светлана ЯмщиковаДорощенко
Да, уютно. ЕСЛИ КУХНЕЙ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. Батарею отопления закрыли, окно будет всё в жиру,  чтобы помыть его - не добраться. Вытяжки нет.  ХУЖЕ И ПРИДУМАТЬ ТРУДНО.
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18 час.
Марина Николаева
Плита газовая, кухня должна быть отдельным помещением
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18 час.

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