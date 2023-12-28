Украинцы действительно были уверены, что победят Россию?

Вот интересно, украинцы действительно были уверены, что победят под руководством Зеленского и теперь начинают что-то осознавать?Или они изначально прикидывались и шли на убой как бараны "потому что, а что же им делать и куда деваться"?Если основная масса украинцев действительно хотела победить Россию и стать лучшим другом США, которого американцы будут вечно спонсировать, то какие же они "дебилы б.