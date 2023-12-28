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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Ed
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  • Олег Тимофеев
    Как троцкисты.Украинцы действит...

Украинцы действительно были уверены, что победят Россию?

Украинцы действительно были уверены, что победят Россию?

 Вот интересно, украинцы действительно были уверены, что победят под руководством Зеленского и теперь начинают что-то осознавать?Или они изначально прикидывались и шли на убой как бараны "потому что, а что же им делать и куда деваться"?Если основная масса украинцев действительно хотела победить Россию и стать лучшим другом США, которого американцы будут вечно спонсировать, то какие же они "дебилы б.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Как троцкисты.
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3 час.
E
Ed
Это  Содом и Гоморра сегодня. Предав культуру предков, язык, веру, признав пидорство и наркоту нормой - включили наказание по полной, возможно до полного уничтожения.
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3 час.
Mark Kapustin
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1 час.

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