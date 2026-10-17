Эти действия направлены на восстановление инфраструктуры, обеспечивающей запуск ракеты New Glenn. Основатель компании Джефф Безос в октябре 2026 года объявил о возобновлении работы стартового комплекса с планируемой датой следующего запуска в декабре 2026 года.
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