Эти действия направлены на восстановление инфраструктуры, обеспечивающей запуск ракеты New Glenn. Основатель компании Джефф Безос в октябре 2026 года объявил о возобновлении работы стартового комплекса с планируемой датой следующего запуска в декабре 2026 года.