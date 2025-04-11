США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, которого приговорили к тюремному сроку в России по делу о его участии как наемника в военном конфликте с Москвой на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии