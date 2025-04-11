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США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон призывает Москву освободить из заключения американца Стивена Хаббарда, которого приговорили к тюремному сроку в России по делу о его участии как наемника в военном конфликте с Москвой на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако США и не думают, что они за нелюди на этой Земле! Сколько людей погибло из за их &quot;творчества&quot; и сегодня гибнет. Но мировое сообщество или не хотят это видеть, или готовы и далее терпеть монстра. Кто то же должен освободить Землю !
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