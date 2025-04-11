США призвали Россию освободить американского наемника. Его осудили за службу на стороне ВСУ

Геннадий Бережнов

Однако США и не думают, что они за нелюди на этой Земле! Сколько людей погибло из за их "творчества" и сегодня гибнет. Но мировое сообщество или не хотят это видеть, или готовы и далее терпеть монстра. Кто то же должен освободить Землю !