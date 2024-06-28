Как быстро убрать клещей с одежды не используя рук: поможет валик от волос

Клещи распространены по всему миру и встреча с такими насекомыми чревата серьезными проблемами. Один из опытных выживальщиков подсказал интересный способ, который поможет убрать клещей еще с одежды и не используя рук, при помощи валика для ворса.
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