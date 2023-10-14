Верные "союзники" сбежали из Израиля первыми: Набитый военными США самолёт устремился прочь после первого залпа ХАМАС

Думаю, выдёргивают потому, что понимают, что бодяга в Израиле надолго и всерьёз. А янки вояки скоро самим понадобятся.

Nikolay Zakharov

Арабам надо скорее об'единиться и единым фронтом покончить с гегемонией Израиля,заодно и наших релокантов придавить,чтобы не вякали.Государство Израиль должно быть упразднено,это болевой нарыв на Ближнем Востоке,пусть"бармалеи"живут на своей земле,а евреи как жили веками,так и пусть живут,рядясь в нацию того народа на территории которого обитают.Фашизма такого как германский уже не случится, а типа украинские нацики немощны по природе.