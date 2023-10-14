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  • Владимир Алтайцев
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  • Nikolay Zakharov
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Верные "союзники" сбежали из Израиля первыми: Набитый военными США самолёт устремился прочь после первого залпа ХАМАС

Верные "союзники" сбежали из Израиля первыми: Набитый военными США самолёт устремился прочь после первого залпа ХАМАС

На фоне отправки в Средиземноморье авианосца флота США "Джеральда Форда" в сопровождении нескольких эсминцев с крылатыми ракетами эта новость выглядит ещё более комичной.

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Комментарии
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Александр Рус
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10 час.
Борис Леонтьев
Думаю, выдёргивают потому, что понимают, что бодяга в Израиле надолго и всерьёз. А янки вояки скоро самим понадобятся.
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10 час.
Nikolay Zakharov
Арабам надо скорее об&#39;единиться и единым фронтом покончить с гегемонией Израиля,заодно и наших релокантов придавить,чтобы не вякали.Государство Израиль должно быть упразднено,это болевой нарыв на Ближнем Востоке,пусть&quot;бармалеи&quot;живут на своей земле,а евреи как жили веками,так и пусть живут,рядясь в нацию того народа на территории которого обитают.Фашизма такого как германский уже не случится, а типа украинские нацики немощны по природе.
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1 час.

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