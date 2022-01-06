Как получить все пенсионные накопления сразу, объяснил эксперт

Чтобы получить пенсионные накопления при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, необходимо лично подать заявление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или Пенсионный фонд России (ПФР), предварительно нотариально заверив документы.