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Как получить все пенсионные накопления сразу, объяснил эксперт

Как получить все пенсионные накопления сразу, объяснил эксперт

Чтобы получить пенсионные накопления при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, необходимо лично подать заявление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или Пенсионный фонд России (ПФР), предварительно нотариально заверив документы.

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