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Пасха по-трамповски: как глава Белого дома совместил праздничное поздравление с политической атакой

Пасха по-трамповски: как глава Белого дома совместил праздничное поздравление с политической атакой

Дональд Трамп на Пасху написал всепрощающий (и всех оскорбляющий) пост: Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются и строят козни, чтобы вернуть убийц, наркобаронов, опасных заключенных, психически больных и известных членов банды MS-13 и истязателей жен обратно в нашу страну.

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