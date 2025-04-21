Пасха по-трамповски: как глава Белого дома совместил праздничное поздравление с политической атакой

Дональд Трамп на Пасху написал всепрощающий (и всех оскорбляющий) пост: Счастливой Пасхи всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются и строят козни, чтобы вернуть убийц, наркобаронов, опасных заключенных, психически больных и известных членов банды MS-13 и истязателей жен обратно в нашу страну.