На западе Москвы на первых этажах новостроек по программе реновации открылось порядка 70 предприятий

В столице в нежилых помещениях на первых этажах новостроек по программе реновации открываются предприятия социально-бытовой направленности: магазины, пекарни и кофейни, салоны красоты, пункты выдачи онлайн-заказов и многое другое.
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