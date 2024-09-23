Ученые получили новую информацию о воде на Луне

Согласно новому анализу минералогических карт, вода и гидроксил - еще одна молекула, состоящая из водорода и кислорода - могут быть найдены в нескольких местах на всех лунных широтах и рельефах, даже там, где Солнце светит сильнее всего.
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