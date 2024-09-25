Стало известно, что ждет астраханский парк «Планета»

Накануне во время заседания думы Астраханской области, где была утверждена кандидатура вице-губернатора региона Дениса Афанасьева, от представителя одной из фракций прозвучал вопрос о дальнейшей судьбе детского развлекательного парка.
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