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Стало известно, что ждет астраханский парк «Планета»

Стало известно, что ждет астраханский парк «Планета»

Накануне во время заседания думы Астраханской области, где была утверждена кандидатура вице-губернатора региона Дениса Афанасьева, от представителя одной из фракций прозвучал вопрос о дальнейшей судьбе детского развлекательного парка.

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