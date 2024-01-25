Врач рассказала об опасности повышенного аппетита

Повышенный аппетит может привести к избыточному весу и плохому самочувствию. В чем могут быть причины повышенного аппетита, какие продукты могут повысить чувство голода и почему неконтролируемые приемы пищи опасны, «Известиям» 25 января рассказала врач-эндокринолог ИНВИТРО-Урал Евгения Пальченко.