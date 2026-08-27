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Газета.ру

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HR-директор Романова: при "тихом надломе" сотрудники теряют смыслы и инициативу

HR-директор Романова: при "тихом надломе" сотрудники теряют смыслы и инициативу

В 2026 году работодатели столкнулись с новым явлением — quiet cracking, или «тихий надлом». Сотрудники физически находятся на рабочих местах, не конфликтуют и выполняют KPI, однако их инициатива, вовлеченность и готовность генерировать идеи падают до нуля.

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